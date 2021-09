Tarnów. W niedzielę liczenie wiernych w kościołach. Wyniki dadzą odpowiedź, jak wygląda praktykowanie mszy św. po pandemii w parafiach Paweł Chwał

Obecnie w świątyniach obowiązuje limit 75 proc. obłożenia, ale to nie powinno wpłynąć na wyniki liczenia wiernych Paweł Chwał

Wcześniej niż to było do tej pory, bo już w najbliższą niedzielę – 26 września – odbędzie się liczenie wiernych w kościołach. Jego wyniki mają dać odpowiedź na to, jak wygląda praktykowanie niedzielnej mszy św., ile osób przystępuje do komunii świętej oraz ile z nich stanowią mężczyźni, a ile kobiety.