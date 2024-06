Tatar, czyli befsztyk tatarski. Zobacz, jak go robią szefowie kuchni [PRZEPISY]

Przygotowanie dobrego tatara (befsztyku tatarskiego) zależy przede wszystkim od jakości mięsa. Mięso przeznaczone na befsztyk tatarski powinno być chude, miękkie i świeże – najlepiej nadaje się do tego udziec, szynka, polędwica lub ligawa. Można też pokusić się o zrobienie tatara w nieco innej wersji – ze śledzia. A dodatki? Co kto lubi! Zobaczcie, jak przygotować tatara nie tylko w mistrzowskim wydaniu.

Prosty tatar z żółtkiem, cebulą i ogórkiem

Siekany tatar wołowy z konfitowanym żółtkiem

żółtko

oliwa z oliwek



Wykonanie

Polędwicę wołową starannie posiekać, następnie dodać szczyptę soli, pieprzu i oliwę (może być smakowa np. truflowa). Borowiki, szalotkę oraz ogórka kiszonego (bez nasion) posiekać w bardzo drobną kostkę. Buraki w skórce upiec do miękkości w 170 stopniach i pokroić na cienkie plastry.



Redukcja pomidorowa

Do zrobienia redukcji pomidorowej potrzebujemy szalotkę, seler naciowy, pomidory i czosnek. Wszystkie składniki pokroić w kostkę i posmażyć na odrobinie oliwy. Następie zblendować i zredukować do konsystencji gęstej pasty na wolnym ogniu.



Żółtko konfitowane

Oddzielić żółtko od białka, żółtko wrzucić do metalowego naczynia i zalać oliwą tak, żeby było całkowicie przykryte. Wstawić do pieca nagrzanego do 65 stopni na około 35 minut. Żółtko powinno być plastyczne po wyciągnięciu z oliwy.