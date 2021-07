Tatry. Drabinka na Koziej Przełęczy - miejsce, które z pewnością zna każdy, kto przeszedł Orlą Perć Aurelia Lupa

Orla Perć to szlak, który rozbudza wyobraźnie nie jednego turysty. To jeden z najdłuższych i najtrudniejszych szlaków w Tatrach. A tam na wędrowców czeka legendarna już drabinka na Koziej Przełęczy. To miejsce, na których zablokował się już nie jeden turysta. Może być także niebezpieczne - szczególnie, gdy pojawi się lód. Przyciąga jednak setki wędrowców - by ją pokonać, przełamać siebie, a niektórych tylko po to, by zrobić sobie fajne zdjęcie.