Tatry. Lawina kamienna na Mięguszowieckich Szczytach. Odpadła tzw. Turnica Kurczaba. Obryw ma ok. 100 metrów wysokości [ZDJĘCIA]

Do obrywu doszło w piątek ok. godz. 16.40. Zdarzenie to nagrał jeden z turystów, który w tym czasie przebywał nad Morskim Okiem. Nagranie zostało opublikowanie przez serwis tatromianiak.pl. Na nagraniu widać, jak potężne kamienie spadają z wielką prędkością z góry i uderzają w zbocza. Momentami wygląda to jak bombardowanie. Nad miejscem, gdzie zeszła lawina, unosiły się tumany kurzu. Zejściu towarzyszył ogromny huk. Oberwała się turnica, po której prowadziła droga wspinaczkowa dla taterników.

Wszystko wskazuje na to, że w momencie obrywu nikt nie został ranny. TOPR o kamiennej lawinie dowiedział się dopiero w niedzielę – gdy nagranie turysty zostało opublikowane. - Nie mieliśmy wcześniej żadnego zgłoszenia o tym obrywie. Nikt nie wzywał pomocy. Jednak w niedziele prowadziliśmy w tym rejonie szkolenia ze śmigłowcem policyjnym, który nas wspomaga w akcjach w górach. Dlatego przy okazji postanowiliśmy sprawdzić ten rejon z pokładu śmigłowca – mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR.