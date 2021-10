Tatry. Potężna lawina kamienna nad Morskim Okiem. Leciały ogromne głazy. "Obryw ma ok. 100 metrów wysokości"

- Do obrywu doszło w rejonie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego, na wschodniej ścianie - mówi Grzegorz Kubicki, ratownik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak dodaje, na razie nie ma żadnych informacji, by ktoś ucierpiał w wyniku tej lawiny. Dodaje, że w weekend w tym rejonie panował duży ruch turystyczny.

Lawina kamienna zeszła w piątek.. Moment oberwania się skał i spadania głazów uchwycił na filmie jeden z turystów. Nagranie zostało opublikowanie przez serwis tatromianiak.pl. Na nagraniu widać, jak potężne kamienie spadają z wielką prędkością z góry i uderzają w zbocza. Momentami wygląda to jak bombardowanie. Nad miejscem, gdzie zeszła lawina, unosiły się tumany kurzu. Zejściu towarzyszył ogromny huk.

- W weekend mieliśmy szkolenia w tym rejonie. Obszar został sprawdzony z pokłady śmigłowca. Wiemy, w którym miejscu doszło do obrywu. Jest on dość duży. Ma ok. 100 metrów wysokości - mówi ratownik TOPR.