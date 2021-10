Tatry. Lawina kamienna nie uszkodziła szlaku. Drogi wspinaczkowe mogą jednak być zamknięte

Do potężnego obrywu doszło na wschodniej ścianie Mięguszowieckiego Szczytu Wielkiego w ostatni piątek. Odpadła tzw. Turnica Kurczaba. TOPR po zbadaniu miejsca obrywu z pokładu śmigłowca oszacował, że obryw ma ok. 100 metrów wysokości. Był to jeden z większych obrywów w ostatnich latach.