Tatry. Remontowe lato w górach. Wiele szlaków zostało odnowionych. Roboty nadal trwają

Na początku lipca została wymieniona nawierzchnia asfaltowa na dwukilometrowym odcinku drogi do Morskiego Oka. Dzięki naprawie ostatni fragment szlaku jest teraz łatwiejszy do pokonania dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z dziećmi w wózkach. Również na początku lipca zakończył się remont szlaku Myślenickie Turnie – Kasprowy Wierch oraz Sucha Przełęcz – Przełęcz Liliowe.

– Zawsze staramy się, aby realizacja prac miała jak najmniejszy wpływ na organizację ruchu turystycznego, ale czasami ze względów bezpieczeństwa pewne niedogodności są nie do uniknięcia. Trzeba pamiętać, że w Tatrach wiele zależy od pogody i nie zawsze da się remontować szlaki po sezonie – mówi Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.

Z kolei pod koniec wakacji zakończono prace remontowe szlaków w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Jarząbczej (Wielki Przysłop przez Trzydniowiański Wierch na Kończysty Wierch). - Przy użyciu śmigłowca przeprowadziliśmy dość spektakularny transport ok. 60 metrów sześciennych drewna, które posłużyło nam do zabezpieczenia szlaków w tym rejonie Tatr. Obecnie można po tych szlakach wygodnie wędrować – zaznacza dyrektor TPN.

Nową nawierzchnię zauważą turyści zmierzający na Świnicę – tu prace zakończyły się również w sierpniu oraz na Krzyżne z Doliny Pańszczycy. - Na Świnicy na czas remontu również musieliśmy zamknąć szlak. Prace prowadzone były w rejonie kopuły szczytowej. Prace polegały na uzupełnieniu brakujących kamieni w nawierzchni szlaku, odgruzowaniu szlaku z luźnych elementów – wyjaśnia Marcin Chotarski, leśniczy z Tatrzańskiego Parku Narodowego. I dodaje, że najprawdopodobniej w przyszłym roku wymienione zostaną łańcuchu w rejonie kopuły szczytowej. - Są one bezpieczne, można się ich trzymać. Jednak miejsca są już wytarte. Dlatego chcemy je wymienić w przyszłości – dodaje leśniczy.

- Jesienią także mogą pojawić się okresowe zamknięcia przejścia dla pieszych. Zwłaszcza jeśli chodzi o szlak na Krzyżne. Głównie ze względu na możliwość spadających kamieni, co może być niebezpieczne dla turystów. Obecnie szlak nie jest zamknięty. Jednak wędrowcy powinni się na to przygotować. Dlatego zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej i komunikatów turystycznych – zaznacza Szymon Ziobrowski.