Tatry. Sianokosy, wielka wyżerka i czas miłości. Tak zwierzęta przygotowują się na nadejście zimy

Przełom sierpnia i września – choć to wciąż kalendarzowe lato – dla fauny i flory oznacza już de facto początek jesieni. A ta to jedna z bardziej wymagających pór roku, szczególnie dla zwierząt. Bo czas najwyższy pomyśleć o przygotowaniach do nadchodzącej zimy.

Zobaczcie jak tatrzańskie zwierzęta przygotowują się na nadejście jesieni i zimy - zobaczcie naszą galerię i historię jesiennych przygód zwierząt w górach.