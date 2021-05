Tatry. Szlak z Zawratu na Świnicę będzie otwarty. Ale tylko w jednym kierunku

Latem ubiegłego roku Tatrzański Park Narodowy wyremontował szlak między Zawratem a Świnicą, który w 2018 r. w wyniku obrywu skalnego uległ zniszczeniu. Szlak zostanie ponownie udostępniony dla turystów. Jednak z ważną zmianą: od tej pory będzie obowiązywał tam ruch jednokierunkowy - z Zawratu w stronę Świnicy.

Taka decyzja jest podyktowana względami bezpieczeństwa i zgodna z rekomendacjami Naczelnika TOPR. W ostatnich latach przyrodnicy obserwują większy ruch turystyczny na wysokogórskich szlakach i tworzące się zatory, co w miejscach stromych i eksponowanych ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa. W ocenie TPN i TOPR otwarcie szlaku jako jednokierunkowego – od Zawratu do Świnicy – pozwoli zmniejszyć natężenie ruchu turystycznego w rejonie wcześniejszego obrywu skalnego.

Wyeliminowanie ruchu w odwrotnym kierunku (zejście z wierzchołka Świnicy na Zawrat) powinno również wpłynąć na bezpieczeństwo turystów. Liczba wypadków śmiertelnych w ostatnich 10 latach w tym rejonie jest porównywalna z liczbą tragicznych zdarzeń w rejonie Rysów czy całej Orlej Perci. Prawdopodobnie jest to związane z łatwym dostępem szczytu Świnicy z Kasprowego Wierchu i dużymi trudnościami w zejściu, na które napotykają turyści, często zupełnie na to nieprzygotowani. To właśnie na odcinku pomiędzy Świnicą a Zawratem odnotowano najwięcej wypadków.