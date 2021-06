Tatry. Tłok na górskich szlakach. Tłumy w Dolinie Chochołowskiej, Kościeliskiej i nad Morskim Okiem. W sobotę deszczowe chmury nad Podhalem

Tatrzańska fauna i flora takich tłumów nie widziała przez ostatnie miesiące. Na długi weekend w góry ruszyły tysiące osób. W piątek przed wejściami na szlaki ustawiały się długie kolejki chętnych. Dojazd do Palenicy Białczańskiej, gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka - z uwagi na ogromną liczbę samochodów turystów - został zamknięty przez policję. Z kolei w Dolinie Chochołowskiej - by w ogóle wejść na szlak - trzeba było odstać kilkanaście minut w kolejce do kasy.

Ile osób wędrowało po tatrzańskich szlakach w piątek? Tego na razie nie wiadomo. Z pewnością było to kilkadziesiąt tysięcy łącznie - na wszystkich szlakach w Tatrach.

Sprzyjała temu piękna słoneczna pogoda. W sobotę już tak ładnie nie będzie. Od rana nad Podhalem pojawiły się deszczowe chmury i zaczął kropić deszcz. Według prognoz w sobotę deszcz może towarzyszyć nam przez cały dzień, na dodatek mogą pojawić się burze.