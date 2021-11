Tatry. TOPR całą noc sprowadzał turystów z Wołoszyna. W niedzielę ratowali turystę na Orlej Perci

Szczegóły nocnej akcji nie są do końca znana. Ratownik dyżurny Piotr Konopka przekazuje, że 16 godzin trwała wyprawa ratunkowa, w efekcie której dwóch turystów zostało uratowanych.

Z kolei na Ciemniaki TOPR ratował turystę po zatrzymaniu krążenia. Został przetransportowany do szpitala.

- Obecnie trwa wyprawa ratunkowa po turystę na Orlej Perci - informował w niedzielę ok. południa ratownik dyżurny.

To kolejna akcja ratunkowa w czasie długiego weekendu. W sobotę TOPR sprowadzał trzech turystów z Kazalnicy Mięguszowieckiej. Ponadto ratownicy musieli także przetransportować ciało 35-letniego turysty, który spadł z wysokości w rejonie Mnichowego Żlebu. Turysta poniósł śmierć na miejscu. Był to zawodnik MMA - Mateusz Łazowski, który w górach przygotowywał się do kolejnych walk.

- W wyższych partiach Tatr występują liczne oblodzenia, szczególnie w godzinach porannych oraz na północnych stokach, gdzie zalodzenia utrzymują się cały dzień, jest bardzo ślisko. Miejscami zalega cienka warstwa śniegu. Warunki do uprawiania turystyki w tej części Tatr są trudne. Na niżej położonych szlakach występuje mgła, miejscami jest ślisko oraz występują oblodzenia. Gdzieniegdzie zalega błoto - dotyczy to zwłaszcza Ścieżki nad Reglami na odcinku Dolina Chochołowska – Dolina Lejowa oraz bocznych szlaków odchodzących z Doliny Chochołowskiej, gdzie prowadzona jest zrywka drewna - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.