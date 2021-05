Tatry. Wiosna? Ale nie w górach. W Tatrach właśnie znów spadł śnieg. Chmury odsłoniły ośnieżony Giewont [ZDJĘCIA]

Kto wybiera się w Tatry, musi przygotować się na zimowe warunki. W górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

- Warunki do wędrowania po szlakach są niekorzystne. Na skutek intensywnych opadów deszczu, a wyżej śniegu, wszędzie jest bardzo mokro. W wyższych partiach Tatr na szlakach zalega starszy śnieg, który miejscami jest twardy (głównie w miejscach na ogół zacienionych, formacjach wklęsłych oraz pod graniami i ścianami). W innych miejscach będzie on mokry, grząski i przepadający. Są odcinki szlaków, gdzie śnieg jest wytopiony całkowicie. Poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia, umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego oraz dostosowania trasy do aktualnie panujących warunków, jak również posiadania sprzętu zimowego (raki, czekan, kask, lawinowe ABC) wraz z umiejętnością posługiwania się nim. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń - ostrzega Tatrzański Park Narodowy.