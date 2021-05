Tatry. Wolontariusze "Czystych Tatr" znów w lecie zorganizują akcję wielkiego sprzątania górskich szlaków

- Mając na względzie bezpieczeństwo uczestników, tegoroczna edycja będzie miała podobny charakter. W większości wolontariusze będą rejestrować się przez internet (www.czystapolska.org.pl), a następnie odbierać pakiety startowe w siedmiu punktach mobilnych, zlokalizowanych przy wejściach na najbardziej popularne szlaki: do Morskiego Oka, Doliny Kościeliskiej, Doliny Małej Łąki, Doliny Strążyskiej, Doliny Chochołowskiej, Kuźnic oraz w Punkcie Informacji Turystycznej pod Gubałówką. Punkty będą czynne w dniu akcji w godzinach 7 do 15. Każdy z wolontariuszy zostanie zaopatrzony w worki na śmieci oraz rękawiczki. Nie zabraknie też prowiantu na drogę i kilku przydatnych dodatków, o które zadbają partnerzy wydarzenia – zapowiadają organizatorzy akcji.

Wielka akcja letniego sprzątania Tatr organizowana jest od 2012 roku. W dziesięciu dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 33 tysiące wolontariuszy, którzy znieśli z gór ponad sześć ton śmieci. Nigdy nie zatrzymała ich pogoda. Nie przeszkodziła również pandemia, bo w 2020 roku, wolontariusze „Czystej Polski” również sprzątali szlaki. Wtedy jednak, ze względu na obowiązujące obostrzenia, ich liczba została ograniczona do 2500 osób. Nie było też eko-miasteczka na Równi Krupowej, koncertów, ani prelekcji, jak to miało miejsce w poprzednich edycjach.

Każdy z 2500 wolontariuszy otrzyma również, jak co roku, wyjątkową koszulkę, która pełni także rolę identyfikatora uprawniającego do bezpłatnego wejścia na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zniosą z gór śmieci i zostawią worki w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach. Wówczas, we współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań – Rekopol, odpady zostaną wywiezione na miejsce segregacji. Wolontariusze podzielą odpady zgodnie z zasadami recyklingu i oddadzą do utylizacji.

Tegoroczna akcja „Czyste Tatry” będzie relacjonowana na żywo ze „Studia Czysta Polska”, zlokalizowanego u stóp Tatr, w którym odbywać się będą spotkania z ambasadorami, przedstawicielami partnerów oraz wolontariuszami, a także łączenia z uczestnikami akcji na szlakach.