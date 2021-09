Tatry. Wóz hybrydowy z Morskiego Oka wraca do producenta. Wciąż nie wiadomo, czy na stałe wjedzie na górski szlak

Hybrydowy wóz na szlaku do Morskiego Oka pojawił się na początku sezonu letniego. To pojazd, który jest ciągnięty przez konie, ale posiada silnik elektryczny, który ma wspomagać pracę zwierząt. Wszystko po to, by zwierzęta na szlaku nie były przeciążane. Wóz w ramach testów woził turystów na szlaku przez cały sezon letni.

Testowaliśmy go cały czas. Mamy pewne spostrzeżenia, uwagi. Teraz po sezonie wóz zostanie zwrócony do fabryki, która go wyprodukowała. Technicy dokonali koniecznych zmian w ustawieniach urządzeń wozu, by potem wrócił znów na szlak

- mówi dyrektor TPN. I dodaje, że wóz w czasie kolejnego sezonu letniego nadal będzie testowany.

- To zbyt poważna sprawa, by wydać ostateczną decyzję co do przyszłości wozu i przewozów na tym szlaku pochopnie. Ten wóz to jest prototyp. Dlatego wymaga kolejnych testów - mówi Ziobrowski. To oznacza, że jakakolwiek ostateczna decyzja ws. wozu hybrydowego na tym szlaku zapadnie najwcześniej po sezonie letnim w 2022 roku.