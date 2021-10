Tatry. Wystarczy dobra prognoza pogody, a w Zakopanem i w górach znów tłumy

Tegoroczna jesień jest wyjątkowo dobra dla branży hotelarskiej w górach.

- Wystarczy dobra prognoza pogody i weekendy zapełniają się hotele i pensjonaty w Zakopanem - potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

Tak było przez cały wrzesień i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w październiku. Potwierdza to pierwszy październikowy weekend. Gdy tylko pojawiły się prognozy wskazujące na piękną pogodę w sobotę i niedzielę, w zakopiańskich hotelach i pensjonatach rozdzwoniły się telefony. Wiele ośrodków na weekend zapełniło się w 100 procentach.

Już w piątek popołudniem po Krupówkach spacerowały tłumy turystów. W sobotę wędrowcy ruszyli na górskie szlaki. Na sobotę nie ma już wolnych miejsc parkingowych na parkingach na Palenicy Białczańskiej i na Łysej Polanie - tam gdzie zaczyna się szlak do Morskiego Oka. Kto zaplanował sobie wędrówkę do Morskiego Oka, ale nie wykupił parkingu - musi zmienić plany na sobotę. Do Morskiego można wybrać się w niedzielę. Na ten dzień wciąż jest dostępny ok. 300 biletów (stan na godz. 10 rano w sobotę)