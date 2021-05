Tatry zamknięte już dla narciarzy. Na nartach możemy pójść jedynie na Rysy, ale to szlak nie dla każdego

- W maju w strefie hal i kosodrzewiny, w miejscach wolnych od śniegu, lęgi rozpoczynają siwerniaki, czeczotki, podróżniczki, cietrzewie – gatunki wymagające szczególnej ochrony. W maju samice wielu gatunków zwierząt wydają na świat młode. W okresie poprzedzającym poród starannie wyszukują miejsca bezpieczne, gdzie nikt nie zakłóca im spokoju. W tej sytuacji sprawą absolutnie priorytetową dla służb Tatrzańskiego Parku Narodowego jest zapewnienie im ochrony. Dotyczy to także świstaków, które już się obudziły. Niedźwiedzie również są już aktywne. Ich tropy można zaobserwować na wielu szlakach. Zwierzęta po zimie, zwłaszcza przedłużającej się, są bardzo osłabione – informuje Tatrzański Park Narodowy.

Od 11 maja zamknięte zostały ostatnie dostępne dotąd trasy dla skitourowców:

1. Szlak narciarski z Kuźnic na Halę Gąsienicową;

2. Szlak turystyczny (znaki żółte) Hala Gąsienicowa (schronisko Murowaniec) – Kasprowy

Wierch;

3. Szlak turystyczny (znaki czarne) Hala Gąsienicowa (stacja IMGW) – dolna stacja kolei krzesełkowej w Kotle Gąsienicowym;4. Szlak turystyczny (znaki czarne) Brzeziny – Sucha Woda Gąsienicowa – Hala Gąsienicowa (schronisko Murowaniec);

5. Szlak narciarski/podejściowy z Kuźnic na Kasprowy Wierch przez Dolinę Goryczkową.

6. Narciarska trasa zjazdowa w Dolinie Suchej Stawiańskiej (Kocioł Gąsienicowy).

Jedynie szlak z Morskiego Oka na Rysy jest nadal dostępny dla poruszających się na nartach. To jednak miejsce nie dla każdego. Szlak na Rysy jest bowiem jedną z najtrudniejszych tras w polskich Tatrach. Wymaga od wędrowców umiejętności poruszania się w zimowym terenie wysokogórskim, doświadczenia w zakresie wiedzy lawinowej, a do tego sprzętu zimowego. Zjazd z kolei z Rysów na nartach to zadanie dla wyjątkowo dobrych narciarzy.