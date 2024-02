Tłusty czwartek 2024. Sprawdzone przepisy na tradycyjne domowe pączki naszych Czytelników [PRZEPISY]

Łatwe domowe pączki z marmoladą wolańskiej gospodyni [PRZEPIS]

Wykonanie Do drożdży dodać łyżkę cukru i mieszać, aż drożdże się rozpuszczą. Wsypać łyżkę mąki i dolać 5 łyżek mleka. Dokładnie wymieszać. Odstawić na 15 minut do wyrośnięcia. Następnie do miski wsypać przesianą mąkę, wlać drożdże, mleko, wsypać cukier, cukier waniliowy, dodać żółtka i spirytus. Wymieszać i dokładnie wyrobić ciasto. Pod koniec wyrabiania dodać roztopione masło. Tak wyrobione ciasto odstawić do wyrośnięcia na 60 minut. Blat roboczy oraz ciasto posypać mąką. Rozwałkować o grubości 2 cm i wyciąć kółka o średnicy 6 cm. To jeśli chcemy nadziewać pączki po usmażeniu. Jeżeli chcemy nadziewać pączki przed smażeniem, bo nie mamy szprycy, wykroić kółka o grubości 1 cm, nałożyć konfiturę, na to przyłożyć drugie kółko i dobrze sklepić brzegi. Pączki odstawić do wyrośnięcia na 30 minut. W międzyczasie przygotować lukier. Do gorącej wody dodawać stopniowo cukier puder, ciągle mieszając. Lukier powinien mieć konsystencję śmietany. Pączki smażyć na gorącym smalcu po 3 minuty z każdej strony. Odłożyć na ręcznik papierowy, aby obciekły z nadmiaru tłuszczu. Jeżeli nie nadziewaliśmy ich uprzednio, należy to zrobić teraz szprycą. Następnie polać je lukrem i posypać skórką pomarańczową. Smacznego. Przepis Małgorzaty Bykowskiej, autorki bloga Smaczna Gosia.

Składniki na lukier

2 szklanki cukru pudru

4 łyżki wody

skórka pomarańczowa do dekoracji

Wykonanie

Do kubka pokruszyć drożdże, zasypać czubatą łyżką cukru, odstawić na 2 minuty. Po tym czasie rozetrzeć łyżką do uzyskania płynnej konsystencji. Odstawić na ok. 20 minut do lekkiego wyrośnięcia.

Do miski wbić jajka i żółtka, dodać cukier i cukier waniliowy, ubić przez ok. 3-4 minuty. Dodać lekko ciepłe mleko, rozpuszczone i ostudzone masło, sól i rum, wymieszać łyżką. Wsypać mąkę, krótko wyrobić na jednolite ciasto. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. 40 minut.

Wyłożyć na lekko podsypaną mąką deskę, rozwałkować na grubość ok. 1,3-1,5 cm. Szklanką o średnicy 7 cm wykrawać kółka. Przykryć ściereczką, odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na godzinę.

Olej wylać do szerokiego garnka, rozgrzać do temperatury 165-170 st., smażyć pączki po 2 minuty z każdej strony. Ostudzić. Kajmak przełożyć do szprycy z końcówką do nadziewania (gdyby był za gęsty, lekko podgrzać), wbijać w ostudzone pączki i nadziewać.

Lukier. Do miski wsypać cukier puder, wlać wodę, rozetrzeć łyżką na gęsty lukier. W razie potrzeby, dodać jeszcze łyżeczkę wody. Gotowym lukrem polać po wierzchu wystudzone pączki (po ok. łyżeczce) i ozdobić skórką pomarańczową.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”