To będzie największe wyzwanie dla nowego prezydenta Krakowa. Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka mają przebiegać głównie w tunelach

Ta miejska spółka wybudowała już Trasę Łagiewnicką od skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej do ul. Grota-Roweckiego.

W wyniku konsultacji społecznych ustalono, że dwie kolejne drogi mają zostać maksymalnie schowane pod ziemią, stąd tak ważne są badania geologiczne. Trasa Pychowicka rozpoczynałaby się tunelem pod ul. Grota-Roweckiego. Później byłby krótki odcinek odsłonięty i zjazd do tunelu, który prowadziłby wzdłuż ul. Sodowej, pod Wisłą i kończył się wyjazdem w nową ul. Księcia Józefa. W dalszym przebiegu zaczynałaby się Trasa Zwierzyniecka z tunelem pod wzgórzem św. Bronisławy. Podziemny przejazd byłby prowadzony do ul. Balickiej, ale z wyjazdem w rejonie ul. Armii Krajowej.

Plan jest taki, by do końca 2024 r. została pozyskana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych, łącznie dla obu planowanych tras. Gdyby później od razu przystąpiono do projektu, a później budowy to do zakończenia całego przedsięwzięcia mogłoby dojść w 2032 r. Tak może się stać, jeżeli miasto znajdzie pieniądze na wykonanie nowych tras. Wśród możliwych źródeł dofinansowania wymieniane są środki z budżetu centralnego czy Unii Europejskiej. To będzie jedno z głównych wyzwań dla nowego prezydenta Krakowa, który ma zostać wybrany wiosną 2024 r.