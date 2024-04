To już ostatnie dni na złożenie wniosku o 800+! Podpowiadamy, jak to zrobić, aby zachować ciągłość świadczenia Marcin Banasik

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów Andrzej Banaś

Rodzice, którzy chcą mieć ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego, muszą złożyć prawidłowy wniosek na nowy okres do 30 kwietnia 2024. Wtedy ZUS wypłaci pierwsze pieniądze do końca czerwca. W Małopolsce do połowy kwietnia rodzice i opiekunowie złożyli przeszło 260 tys. wniosków. Natomiast od 1 stycznia do 31 marca tego roku ZUS wypłacił w regionie łącznie niemal 1,6 mld zł w ramach świadczenia 800+.