To pasja trzyma Lady Pank na scenie. Słynny zespół zagra 9 lipca w Fortach Kleparz

Nie wszyscy już dzisiaj pamiętają, ale Lady Pank narodził się jako pomysł dwóch osób: tekściarza Andrzeja Mogielnickiego i gitarzysty Jana Borysewicza. Ten drugi grał na początku lat 80. w zespole Budka Suflera. Mogielnicki pisał dla lubelskiej formacji teksty i zgadał się z muzykiem, że obaj lubią popularną wówczas brytyjską formację The Police. Wpadli więc na pomysł, aby założyć zespół, który będzie wykonywał podobną muzykę, łączącą nowofalowy rock z elementami reggae. Początkowo to również Borysewicz miał śpiewać, po kilku nagraniach za mikrofonem stanął jednak Janusz Panasewicz.

- Janek był wtedy wielbicielem The Police i chciał mieć swoje trio, w którym on będzie śpiewał. Potem okazało się jednak w studio, że nie poradzi sobie ze wszystkim. Musiał się więc skupić na graniu na gitarze i na komponowaniu. Kiedy pojawiłem się na przesłuchaniu, początkowo był nieufny. Andrzej go jednak przekonał. Zacząłem więc śpiewać – i dalej już poszło – opowiada nam Janusz Panasewicz.