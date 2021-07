Tokio 2020. 13-letnia mistrzyni olimpijska. Tak jazda na deskorolce zmienia igrzyska

Wprowadzenie skateboardingu (jazda na deskorolce) do programu igrzysk olimpijskich ma za zadanie promować olimpijskie zawody – czy szerzej: całą ideę - wśród młodszych odbiorców. Na razie trudno przewidzieć, czy plan się powiedzie, ale pewne jest jedno – to dyscyplina, która promuje bardzo młodych sportowców. W Tokio złoty medal zdobyła Japonka Momiji Nishiya, która w dniu zawodów miała 13 lat i 330 dni, a srebrny jeszcze młodsza od niej (13 lat i 203 dni) Brazylijka Rayssa Leal. Brąz również trafił do kolejnej nastolatki, drugiej reprezentantki gospodarzy Funy Nakayamy (16 lat i 39 dni).

Nishiya stała się tym samym trzecią najmłodszą mistrzynią olimpijską w dziejach. Niebagatelne osiągnięcie, zważywszy że liderzy tej listy startowali w innej epoce. Amerykanka Marjorie Gestring miała 13 lat i 268 dni, gdy w Berlinie zdobywała złoto w skokach do wody, a Niemiec Klaus Zerta sukces w wioślarstwie odniósł w wieku 13 lat i 283 dni w 1960 roku w Rzymie. Rekord padłby, gdyby wtorkowe zawody wygrała Leal. Ona z kolei stała się najmłodszą medalistką igrzysk od 1936 roku.