Tokio 2020. Adrian Meronk pierwszym Polakiem w olimpijskim turnieju golfa. Pięć godzin w koszmarnym upale

- Cztery tygodnie temu zadebiutował w US Open (jeden z najważniejszych turniejów na świecie – red.), ale to przed igrzyskami denerwował się bardziej – opowiada jego trener Matthew Tripper. - Rano był trochę nerwowy, wszystko robił w pośpiechu. Jednak w końcu się uspokoił i powiedział: OK, grajmy w tego golfa. Rozumiem jego reakcję. Wiem, jak ważne dla Polaków są igrzyska, a on na dodatek debiutuje. To wiąże się z jednej strony z ekscytacją, a z drugiej - z mierzeniem się z oczekiwaniami. Nie takimi może jak wobec siatkarzy, ale to wciąż jest rodzaj zobowiązania – tłumaczył.

- Nerwy? Nie wiem, skąd trener to wziął – prostuje z uśmiechem Meronk. - Igrzyska mają oczywiście swoją temperaturę, ale nie stresowałem się bardziej niż zwykle. Choć faktycznie się spieszyłem, bo miałem mało czasu. Były korki, przyjechaliśmy troszeczkę za późno, ale to nie miało wpływu na moją grę. Mentalnie czułem się dobrze, początek był dobry, ale później popełniłem błędy. Z wyniku nie jestem zadowolony, ale to jest sport.