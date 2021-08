Tokio 2020. Dawid Tomala, sensacyjny mistrz olimpijski w chodzie: Złoto? Nie mam pojęcia, jak to się stało

Od startu minęło kilkadziesiąt godzin, złoty medal już wisi na szyi. Samopoczucie na poziomie mistrza olimpijskiego?

Ciągle jestem bardzo obolały, jeszcze trochę kuleję. Doskwierało mi już na ostatnich metrach już bardzo, ale przede wszystkim jestem szczęśliwy. Mam to, co chciałem i na co pracowałem całe życie. Kurde, no radość wielka, teraz świętowanie się zacznie.

Zaskoczył pan wszystkich. Siebie też?

Oczywiście. I to bardzo, Moja wiara w ten sukces była bardzo duża, ale gdzieś człowiek cały czas ma w głowie, z kim startuje, gdzie się znajduje jeżeli chodzi o czasy i rekordy życiowe. To była dopiero moja druga ukończona pięćdziesiątka w życiu, więc nie wiedziałem czego się spodziewać. Ale rywale też nie mieli pojęcia, więc to zadziałało to na moją korzyść. Wykorzystałem to i teraz mam złotą blaszkę.