Tokio 2020. Iga Świątek wygrała pierwszy mecz! Koszmarny upał nie zatrzymał Polki

Iga Świątek wychodziła na kort centralny o 11 lokalnego czasu (4 nad ranem w Polsce). Temperatura właśnie przekraczyła 30 stopni Celsjusza i rosła. Jeśli dorzucić do tego dużą wilgotność, zero cienia na placu gry - nie licząc parasoli przy ławkach - to łatwo sobie wyobrazić, z czym w Tokio będą musieli mierzyć tenisiści (i nie tylko oni). Kort był nagrzany jak patelnia, a Piotr Sierzputowski, trener Świątek, już wcześniej żartował, że w południe można na nim smażyć jajka. A może to wcale nie był dowcip.

I Polka zaczęła mecz tak, jakby chciała go jak najszybciej skończyć, żeby na narażać się na torturę – od przełamania rywalki. I to była zapowiedź tego, co miało nastąpić w pierwszym secie. Świątek była ofensywna i precyzyjna, a Barthel popełniała mnóstwo błędów. Polka pierwszego gema straciła prowadząc 5:0, co ciekawe - przy swoim podaniu. Na chwilę straciła rezon, po jednym z nieudanych zagrań wykonała w stronę trenera gest zdziwienia, który znaczył mniej więcej tyle: „nie wiem, jakim cudem nie zmieściłam tej piłki w korcie”. Sytuacja jednak szybko wróciła do równowagi i po 40 minutach pierwszy set padł łupem Świątek.