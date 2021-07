Tokio 2020. Igrzyska w bańce. Hasło przewodnie: ratujmy, co się da

Dziś już mało kto to pamięta, ale pięć lat temu, przed igrzyskami w Rio do Janeiro, też rozszalał się groźny wirus. Pojawiały się sugestie o możliwości odwołania imprezy, lekarze kadr narodowych tworzyli specjalne procedury dla sportowców, były szkolenia i wdrażano protokoły bezpieczeństwa. Dmuchano na zimne. Strach miał wielkie oczy, roznoszona przez komara tygrysiego zika nie stanowiła dla olimpijskich gości z całego świata żadnego zagrożenia. Wtedy jeszcze nikt nie mógł spodziewać się, że to był dopiero trening przed SARS-CoV-2.

Koronawirus najpierw zmusił organizatorów tokijskich igrzysk do przełożenia ich o rok, teraz sprawia, że opóźnienie niewiele pomogło. A przewodnie hasło imprezy „Zjednoczeni emocjami” wyewoluowało we własną karykaturę. W Japonii to już impreza społecznie niechciana, skazana na finansowo-promocyjną klęskę, a z powodu radykalnych obostrzeń odzierająca igrzyska z tego wszystkiego, co w romantycznym ujęciu ruchu olimpijskiego uchodzi w nim za najistotniejsze.