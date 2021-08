Tokio 2020. Katarzyna Wasick piąta w olimpijskim finale. Niezwykła historia polskiej pływaczki

Zapewniała, że jest zadowolona, ale łzy też pojawiły się w trakcie rozmowy. W końcu otwarcie mówiła wcześniej o walce o medal, może nawet rekordzie świata.

- To schodzą ze mnie emocje, które towarzyszą takiemu startowi – mówiła. - Jestem z siebie dumna, bo wyścigu to ja nad nimi panowałam, byłam maksymalnie skupiona. Na tyle mnie było mnie stać w tym dniu.

Nawet bez medalu w Tokio historia to bardzo niezwykła. Zanim 29-letnia Wasick dopłynęła do roli faworytki, w CV wpisane miała aż trzy występy na igrzyskach olimpijskich. W indywidualnych konkurencjach nie ocierała się nawet o półfinały. W Pekinie, Londynie i Rio zajmowała miejsca pod koniec trzeciej dziesiątki. Po starcie w Brazylii przerwała karierę na dwa lata, pracowała w przychodni w USA (ukończyła psychologię), gdzie od prawie dekady spędza większość czasu. W 2018 roku postanowiła wrócić do treningów. Po drodze zmienił się nie tylko jej stan cywilny i nazwisko. Całkiem nowe było też podejście do sportu. Takie amerykańskie - to słowo pasuje tutaj najlepiej.