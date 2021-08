Tokio 2020. Patryk Dobek: Ten medal nie tylko na mnie robi wrażenie

Dotarło do Pana, że jest medalistą olimpijskim? Bo wydarzyła się historia niezwykła. Chyba nie było podobnego przypadku, żeby ktoś przeszedł z 400 metrów przez płotki do 800 metrów i zdobył medal na igrzyskach. Być może, nie analizowałem tego, ale skoro Jurij Borżakowski ( mistrz olimpijski z Aten – red.) do mnie napisał i pogratulował mi medalu, to na bieżni musiało stać się coś naprawdę poważnego.

A na trenerze Zbigniewie Królu też zrobił wrażenie, czy jednak on widział szansę na złoto?

Trener zawsze liczy na najwyższe cele, więc na pewno ma niedosyt. Natomiast nie zapominajmy, że pracuje z nim razem od jesieni. To jest naprawdę duże osiągnięcie, że w tak krótkim czasie udało mu się rozpoznać moje możliwości i wprowadzić skuteczne metody szkoleniowe. To jest dobry początek, nie można mieć wszystkiego tak od razu. Trzeba spokojnie do wszystkiego podchodzić, jedząc małą łyżką też się nasycimy. A trenerowi naprawdę dziękuję za to, że tak mnie przygotował. On był pewny, że będzie dobrze, za to ja miałem chwilę wątpliwości. Źle się czułem przed biegiem, trochę mnie bolała głowa. Ale gdy już wszedłem do callroomu, czyli do tego miejsca, gdzie już jesteśmy już sami, to tam się skupiłem i stwierdziłem, że teraz muszę to wykorzystać.