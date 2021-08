Tokio 2020. Trzecie złoto Anity Włodarczyk, pierwszy medal Malwiny Kopron. "W rzucie młotem jesteśmy potęgą!"

Anita Włodarczyk swój trzeci tytuł mistrzyni olimpijskiej wzięła tak, jak w sklepie ściąga się towary z półki. Nerwy były może tylko po jej pierwszym spalonym rzucie, ale z każdym następnym powiększała przewagę nad rywalkami. Akurat w tym dniu – może poza srebrną medalistką Zheng Wang i Kopron – słabiej dysponowanymi. Do zwycięstwa wystarczyło 78,48 m.

- Ten wynik nie jest istotny, najważniejszy jest trzeci złoty medal. To było moje marzenie, żeby trzeci raz z rzędu zostać niepokonaną – mówiła potem Anita, a na głowie miała przeciwsłoneczne okulary w kształcie kół olimpijskich. - W pewnym momencie wiedziałam, że już nikt mnie nie przerzuci. Tutaj wygrywała głowa i doświadczenie, bo na pewno wszystkie byłyśmy dobrze przygotowane. Natomiast kwestia psychiki odegrała najważniejszą rolę. Cały czas wierzyłam, że wrócę na szczyt i mimo, że sezon nie zaczął się dobrze, to byłam tu spokojna. Potrzeba było czasu i to co zrobiliśmy z trenerem to jest mistrzostwo olimpijskie do kwadratu. Formę przygotowaliśmy w dziewięć miesięcy. Wcześniej, żeby zdobyć medal musiałam tak naprawdę trenować kilka lat. Teraz to było coś niesamowitego, ale to dzięki temu, że miałam supersztab medyczny, po dwóch ciężkich latach wróciłam na szczyt.