Tokio 2020. Wielka szansa polskiego tenisa. Świątek i Hurkacz zaczynają olimpijski turniej

Do Ariake Tennis Park, pięknego ośrodka położonego nad Zatoką Tokijską, posłaliśmy najmocniejszą ekipę w historii polskiego tenisa. Ze świeżo upieczonym półfinalistą Wimbledonu, ze zwyciężczynią Rolanda Garrosa Igą Świątek (ona swój pierwszy olimpijski mecz – z Niemką Moną Barthel – rozgrywała nad ranem polskiego czasu), z zaliczającą solidny sezon Magdą Linette, Kamilem Majchrzakiem, Alicją Rosolską oraz utytułowanym weteranem debla Łukaszem Kubotem. Turniej indywidualny, deble, mikst, dużo absencji i ścieżka krótsza niż na największych turniejach. To może się udać?

- Nie ma co prognozować. Będziemy walczyć, chcemy, żeby były emocje. Na pewno mamy teraz superutalentowaną generację w tenisie, przyszłość przed Igą i Hubertem – mówi Kubot, dla którego to będzie już trzeci olimpijski występ. Połączenie jego doświadczenia z umiejętnościami Świątek może dać na korcie mieszankę wybuchową. 20-letnia zawodniczka nawet więcej ostatnio grało w deblu, żeby szlifować umiejętności do gry w mikście. Wiele okazji do wspólnych treningów nie mieli, ale na olimpijskim turnieju mało która para może o sobie to powiedzieć.