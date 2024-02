„Toksyczna komenda”? Oskarżają oficer prasową policji z Limanowej. Jest odpowiedź

O sprawie pisaliśmy 31 stycznia br. w tekście pt. „Ginęły pieniądze rekwirowane przestępcom? Biuro Spraw Wewnętrznych w limanowskiej komendzie policji” (link poniżej). Jak przekazał Onet.pl, zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez stróżów prawa z Limanowej miało trafić do nowosądeckiej prokuratury w tym samym czasie, gdy na Facebooku opublikowano wpisy z oskarżeniami (autorzy pozostają nieznani, wpisy wykasowano) policjantów z KPP Limanowa o defraudację pieniędzy. Jak z nich wynikało, środki pochodzące m.in. z przemytu były rekwirowane, ale nie wszystkie miały być ewidencjonowane jako dowody w sprawie… Część z nich miała bowiem trafiać do kieszeni przedstawicieli Policji, a sam proceder miał trwać przez kilka lat.

Jak zauważono, jako że treść wpisu na profilu zawiera nieprawdziwe zarzuty pod adresem oficera prasowego i godzi w jego dobre imię jak również podważa zaufanie do pełnionej przez niego funkcji, zostały już podjęte w tej sprawie odpowiednie kroki prawne.

Do zarzutów postanowiono odnieść się na oficjalnej stronie internetowej KPP w Limanowej.

„Informujemy, że na zapytania dziennikarskie oficer prasowa tutejszej jednostki Policji udzieliła odpowiedzi zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując jednocześnie kto jest gospodarzem śledztwa i gdzie należy kierować pytania. Wpis na w/w profilu wprowadza opinię publiczną w błąd, sugerując że policjantka nie wypełnia swoich obowiązków służbowych. Zapewniamy, że Policja ogromną wagę przywiązuje do rzetelnego wyjaśniania każdego podejrzenia naruszania prawa przez funkcjonariuszy. Zależy nam jako instytucji na dokładnym sprawdzeniu czy rzeczywiście doszło do nadużycia ze strony funkcjonariusza, czy też może są to pomówienia” – poinformowano.