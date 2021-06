Tor kajakowy Kolna z ograniczeniami dla mieszkańców. "Ktoś postawił zasieki"

Tor kajakowy Kolna z ograniczeniami w dostępie dla mieszkańców

Mieszkańcy alarmują, że od ubiegłego roku na terenie toru kajakowego Kolna trwa kuriozalna sytuacja, w związku z którą krakowianie stracili w dużej mierze dostęp do jednego z najpopularniejszych miejsc rekreacji w naszym mieście. Chodzi o to, że znaczna część tego obszaru, który należy do miasta, a zarządza nim Zarząd Infrastruktury Sportowej (operatorem jest natomiast OSiR Kolna), została… ogrodzona. Pan Norbert, który regularnie przejeżdża obok toru kajakowego, twierdzi, że pojawiły się nawet znaki: "zakaz wstępu".