Tradycyjne dania wielkanocne, czyli świąteczne klasyki na talerzu według szefa kuchni [PRZEPISY]

Żurek wielkanocny, pieczeń rzymska z jajkiem, pascha wielkanocna i świąteczna babka. Oto klasyczne dania, które goszczą na wielkanocnych stołach. Paweł Suchenek, szef kuchni zdradza swoje przepisy na te świąteczne tradycyjne dania. Gwarantujemy, że zachwycą Twoich gości!

Święta Wielkanocne 2024 tuż-tuż, bo już 31 marca. Na wielkanocnym stole nie może zabraknąć tradycyjnych potraw, których wyjątkowy smak i aromat przywodzą na myśl radosne świętowanie w gronie najbliższych. Szef kuchni restauracji z polską kuchnią, Paweł Suchenek, zdradza przepisy na dania, których receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie doskonale wprowadzają w wielkanocny nastrój.

Wielkanoc to czas, kiedy na polskich stołach pojawiają się potrawy, których zapach i smak od razu kojarzą nam się ze świętami. Wiele z nich to kulinarne skarby, które stanowią nieodłączną część naszej kultury i tradycji. Z łatwością włączysz je do swojego świątecznego menu – wystarczy, że skorzystasz ze sprawdzonego przepisu i dobrej jakości składników. Paweł Suchenek, szef kuchni w restauracji Nova Wola. – Kuchnia polska to prawdziwa kopalnia smaków i aromatów. Przepisy przekazywane z pokolenia na pokolenie tworzą wyjątkowe kulinarne dziedzictwo. Wśród nich znajdują się m.in. mazurki, babki czy też jajka w różnych wersjach – od malowanych po faszerowane. Każda z tych potraw ma swoją historię, symbolikę i niepowtarzalny smak. Możemy czerpać z nich mnóstwo inspiracji, eksperymentować i przenosić na własne stoły – mówi Paweł Suchenek, szef kuchni w restauracji Nova Wola.

Żurek wielkanocny [PRZEPIS]

Żurek wielkanocny. Składniki: 1,8 l wody

włoszczyzna do wywaru: 2 marchewki, korzeń pietruszki, seler (kawałek), średnia cebula

4 suszone grzyby

0,5 l zakwasu na żur

500 g białej kiełbasy (najlepiej surowej)

250 g boczku

3 ząbki czosnku

50 ml słodkiej śmietany 30%

korzeń chrzanu (świeży lub ze słoika)

5 jajek

przyprawy: ziele angielskie (5 ziarenek), 3 liście laurowe, łyżka majeranku (suszonego lub świeżego), pieprz, sól

Sposób przygotowania wielkanocnego żurku:

Obraną i pokrojoną włoszczyznę przełóż do wysokiego garnka i zalej zimną wodą. Dodaj cebulę, suszone grzyby, boczek i kiełbasę, a także ziele angielskie, liście laurowe, sól oraz pieprz. Zagotuj całość, po czym zmniejsz ogień do minimum i gotuj pod przykryciem przez godzinę. Po upływie tego czasu należy odcedzić wywar. Kiełbasę i boczek odłóż na bok do wystygnięcia.

Do wywaru wlej zakwas, dodaj majeranek i gotuj przez kilka minut. Na sam koniec zabiel żurek śmietaną – możesz ją wcześniej zahartować, mieszając w oddzielnym naczyniu z odrobiną gorącej zupy. Ostudzone, pokrojone mięso przełóż z powrotem do garnka, dopraw solą, świeżo mielonym pieprzem i chrzanem. Żurek podawaj z ugotowanymi na twardo jajkami.

Pieczeń rzymska z jajkiem [PRZEPIS]

Pieczeń rzymska z jajkiem. Składniki: 1 kg mięsa mielonego wołowo-wieprzowego (najlepiej z 10-15% zawartością tłuszczu)

3 jajka (surowe)

3 ząbki czosnku

cebula

2 łyżki oleju

3 łyżki bułki tartej

przyprawy: pół łyżeczki słodkiej papryki, świeży majeranek, łyżeczka soli, pieprz czarny Dodatkowo: 6 jajek ugotowanych na twardo

Sposób przygotowania pieczeni rzymskiej z jajkiem:

Cebulę pokrój w bardzo drobną kostkę i zeszklij na oleju, dodając pod koniec smażenia drobno posiekany czosnek. Mięso z przyprawami, jajkami, bułką tartą i przestudzoną cebulką wyrabiaj ręcznie przez kilka minut do połączenia składników.

Do podłużnej formy (keksówki) wyłóż połowę masy i ułóż obrane jajka na środku, wzdłuż, jedno obok drugiego. Przykryj całość pozostałym mięsem, a następnie wstaw do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni. Piecz przez 60 minut. Pokrojoną w plastry pieczeń serwuj w towarzystwie sosu chrzanowego.

Pascha wielkanocna [PRZEPIS]

Pascha wielkanocna. Składniki: 1 kg twarogu

500 g białej czekolady

250 g masła

100 g żółtek (5 średnich jaj)

60 g oleju

170 g cukru pudru

łyżka cukru waniliowego

50 g bakalii (dowolnych)

100 g rodzynek (namoczonych wcześniej w amaretto)

50 g posiekanych migdałów

kandyzowana skórka z pomarańczy

liofilizowane maliny

Sposób przygotowania paschy:

Wyjmij wszystkie potrzebne składniki z lodówki i pozwól im się ogrzać – powinny być w temperaturze pokojowej. Masło z cukrem – pudrem i waniliowym – ubij na puszystą masę, do której stopniowo dodawaj po jednym żółtku. Zawartość połącz z twarogiem za pomocą miksera. Do otrzymanej masy serowej dołóż bakalie, migdały, skórkę pomarańczową i delikatnie wymieszaj całość.

Masę przełóż do formy wyłożonej folią spożywczą (może być gaza) i odstaw do lodówki na 12 godzin lub całą noc. Przed podaniem deseru roztop w naczyniu białą czekoladę z olejem. Polej nią paschę i zanim zastygnie, obsyp liofilizowanymi owocami.

Babka wielkanocna [PRZEPIS]

Babka wielkanocna. Składniki: 4 jajka w temperaturze pokojowej (najlepiej z rolnictwa ekologicznego)

200 g masła (lub oleju roślinnego)

szklanka cukru

szklanka mąki pszennej tortowej

½ szklanki mąki ziemniaczanej

laska wanilii (lub łyżka cukru wanilinowego)

łyżeczka proszku do pieczenia

skórka i sok z jednej cytryny

masło i bułka tarta do posmarowania formy

Wykonanie wielkanocnej babki

Rozpocznij od roztopienia w rondelku masła, do którego dodaj sok i skórkę z cytryny. W międzyczasie ubij jajka z cukrem i ziarenkami wanilii na gęstą, puszystą masę. Ważne, aby jaja nie były zimne – dobrze jest wyciągnąć je wcześniej z lodówki, żeby nabrały odpowiedniej temperatury. W oddzielnej misce przesiej mąkę pszenną i ziemniaczaną, proszek do pieczenia i wymieszaj. Suche składniki delikatnie połącz z ubitymi jajkami za pomocą łyżki, tak aby uzyskać gładką masę bez grudek. Na koniec do naczynia dodaj masło i ponownie mieszaj całość do połączenia składników.

Okrągłą formę z kominem posmaruj tłuszczem i oprósz bułką tartą. W wersji extra, bułkę możesz zastąpić mielonymi migdałami. Masę przelej do formy i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 175 stopni (bez termoobiegu). Piecz przez około 45 minut do tzw. „suchego patyczka”. Gotową babkę wystudź, ostrożnie wyciągnij z naczynia i ozdób. Doskonale sprawdzą się tutaj lukier domowej roboty, prażone płatki migdałów czy ulubione kandyzowane owoce.

