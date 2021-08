Trener odszedł z Limanovii: Nie zgadzam się z takim traktowaniem [Rozmowa]

Panie trenerze dość szybko pożegnał się Pan z Limanovią. Doszło do zamieszania klubu z MZPN. Ucierpiał na tym głównie Pan...

Mógłbym powiedzieć, że taki już los trenera... Mógłbym, ale nie zgadzam się z takim traktowaniem trenerów przez kluby i całe środowisko piłkarskie. Na samym końcu mamy do czynienia z człowiekiem. Decydując się na propozycję objęcia Limanovii, odrzuciłem dwie inne oferty, a ostatecznie, przy pierwszej lepszej okazji, klub zmienia zdanie. Uważam, że temat licencji był ważnym, ale nie najważniejszym powodem mojego rozstania z klubem. Od pierwszego dnia pracy w Limanovii wziąłem się ostro do pracy, bo zdawałem sobie sprawę, jak trudna jest sytuacja kadrowa, ile pracy mnie czeka i jak mało czasu mam na zbudowanie drużyny, gotowej do walki o utrzymanie się w 4 lidze. Na drugim treningu miałem zaledwie 4 zawodników grających w Limanovii w poprzednim sezonie.