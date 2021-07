Trener Sokoła Słopnice Dawid Suder: Kibice powinni być z tego dumni

Zwykło mawiać się, że dla nowicjusza najtrudniejsza jest albo druga runda, albo kolejny sezon. W przypadku Sokoła prawdziwa okazała się pierwsza z opcji. Rywale poznali Was jesienią i wiedzieli jak grać wiosną.

Druga runda w naszym wykonaniu to już mecze tylko z drużynami z grupy mistrzowskiej więc nie można porównywać tych dwóch rund. Jedna była inna, druga była inna. Jeśli chodzi o to, czy rywale lepiej nas rozpracowali, to mogę się zgodzić, ale jedynie w przypadku indywidualnych zachowań zawodników. Jeśli zaś mowa o samym zespole, to myślę, że nie bo praktycznie w każdym meczu, w zależności z kim było akurat rozgrywane spotkanie, zmienialiśmy ustawienie, sposób gry. Podobnie było już w okresie przygotowawczym i myślę, że to się sprawdziło.

Ma Pan w zespole niezwykle bramkostrzelnego zawodnika. Mowa o Patryku Nowaku, który mimo 21 lat na karku strzela jak na zawołanie. Będziecie mogli na niego liczyć również w następnym sezonie? Mam na myśli fakt, że mogą się nim interesować mocniejsze kluby.

Zdecydowanie, Patryk wykazał się dużą skutecznością jak na swój debiutancki sezon w czwartej lidze. Jest zainteresowanie klubów z wyższych lig, ale jak na razie brak w tej kwestii konkretów.