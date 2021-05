Trener Sokoła Słopnice Dawid Suder: Wiemy gdzie leży problem [Wywiad]

W czterech ostatnich meczach Sokół, rewelacja jesiennej części rozgrywek, poniósł komplet porażek. Czy można powiedzieć, że beniaminek płaci teraz frycowe za swoją dobrą grę w minionej rundzie?

Myślę, że to jednak nie jest powód tych czterech porażek. Mimo tego że drużyna jest beniaminkiem widać, że to nikogo z moich zawodników nie paraliżuje. Piłkarze Sokoła grają z każdym o zwycięstwo. W tej rundzie, być może wyniki na to nie wskazują, ale gdy już będę miał do dyspozycji pełną kadrę, nasza drużyna będzie groźna dla każdego.

Czym zaskoczył Was Glinik Gorlice? Rywal po tej wygranej odskoczył Wam na pięć „oczek”.

Wiedzieliśmy, że Glinik będzie grał wysokim pressingiem od początku meczu i na to się przygotowywaliśmy. Bramka stracona po stałym fragmencie gry spowodowała jednak, że to zawodnicy z Gorlic odnieśli zasłużone zwycięstwo.