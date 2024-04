Trenerzy po meczu Cracovia - Puszcza. Tułacz: Gramy intensywnie. Jasik: Zabrakło determinacji

Po meczu Cracovia – Puszcza obaj trenerzy, co zrozumiałe, mieli zupełnie inny humor. Tomasz Tułacz cieszył się z trzech punktów, a Tomasz Jasik ubolewał, że zespół nie wykazał się taką determinacją, jak w Białymstoku.

Dobry kierunek Puszczy

- Jesteśmy bardzo zadowoleni – mówi Tomasz Tułacz, trener Puszczy. - Wiemy, w jakiej jesteśmy sytuacji, jakiej wagi był to mecz. Bardzo się cieszę z tego, że utrzymaliśmy ten sposób funkcjonowania, co w meczu z Lechem. Prowadzi nas to w dobrym kierunku. Liga dalej trwa, teraz się cieszymy, ale wkrótce pomyślimy już o kolejnym spotkaniu. Występ kontuzją okupił Kamil Zapolnik, który sam prosił o zmianę. – Wygląda to na uraz, będzie diagnozowany przez lekarzy i w poniedziałek powinniśmy więcej wiedzieć. Płacimy za dużą intensywność, determinację, został uderzony korkami w udo. Mamy czas do przyszłego poniedziałku, by się pozbierał na kolejny mecz.

Problem Cracovii

Tułacz doskonale zdiagnozował problem Cracovii w tym spotkaniu. - Cracovia trochę za bardzo nerwowo zareagowała, miała mało swobody w operowaniu piłką – stwierdził opiekun Puszczy. - Nie stworzyła sobie wielu okazji 100-procentowych do zdobycia bramki. Na pewno bliskość operowania naszych zawodników, bez piłki tego nie ułatwiała. U rywali wkradła się nerwowość, płynność gry była zachwiana, to działało na naszą korzyść. Przechwytywaliśmy piłkę i gdybyśmy te przechwyty lepiej wykorzystali, można było się pokusić o coś więcej. Ale moi piłkarze wykonali super robotę, serce się raduje jak się widzi, jak pracują dla zespołu, w takim meczu stanęli na wysokości zadania.

Szkoleniowiec mówił też o przygotowaniach do spotkania.

- Cracovia gra inaczej niż inne zespoły, są mocni ofensywni zawodnicy – zauważa Tułacz. - Chcieliśmy ograniczyć im miejsce. Zabraliśmy rywalom przestrzeń i Cracovia miała duży problem. Wiedzieliśmy, że jak zostawimy im miejsce w środku pola, to będziemy mieli problemy. Przygotowywaliśmy się na ten zespół inaczej niż na inne drużyny, skutecznie to wykonaliśmy, dlatego gratulacje dla całego sztabu.

Brak determinacji Cracovii

Niepocieszony był oczywiście Tomasz Jasik, z trenerskiego duetu Cracovii.

- Gratulacje dla Puszczy za zwycięstwo, zagrała z determinacją, była dobrze zorganizowana i odniosła zasłużone zwycięstwo – mówi opiekun Cracovii. - My zagraliśmy słaby mecz, przede wszystkim nie było tej energii, która cechowała nas w Białymstoku, tej determinacji i konsekwencji w realizacji założeń taktycznych. Podeszliśmy do Puszczy z wielkim szacunkiem, przygotowywaliśmy się skrupulatnie. Jednak szczególnie w I połowie mieliśmy problem z „drugimi” piłkami. Dużo było pojedynków wygranych przez Bitriego, Hoskonena, ale brakowało podejścia środkowych pomocników, z tego stworzyła się akcja na bramkę na 0:1, przez 1,5 minuty nie mogliśmy wyjść ze strefy obrony. Zbyt płasko byli nasi napastnicy ustawieni, a piłka wracała do zawodników Puszczy. W przerwie dokonaliśmy dwóch zmian, chcieliśmy zagrać bardziej ofensywnie, zwłaszcza prawym skrzydłem. Filip Rózga dobrze zaczął, ale został popełniony jeden, drugi, trzeci faul na nim. Puszcza dobrze się asekurowała, jej piłkarze byli zdeterminowali w walce o każdy centymetr boiska, nam tego zabrakło. Nie zwieszamy głów, jest jeszcze pięć meczów i każdy z nich chcemy wygrać, by pozostać w tej lidze. Po meczu sytuacja jest zła, choć nie beznadziejna.

A tak trener tłumaczył ogromną nerwowość w grze „Pasów”. - Mamy młody zespół, który też czuje tę presję. Chłopcy pierwszy raz muszą wziąć na siebie pełną odpowiedzialność, być tym pierwszym, drugim, trzecim zawodnikiem, a nie trzynastym, czternastym. Są odpowiedzialni za utrzymanie Cracovii w ekstraklasie, czują presję. Musimy ich wspierać, by w ostatnich meczach to udźwignęli, starsi zawodnicy tacy jak Kamil, Patryk muszą pomagać, bo po to są. Nawet po meczu to robili, jesteśmy zbudowani jako sztab, że nie zwieszaliśmy głów. Musimy odbudować zaufanie wśród kibiców, bo to, co wypracowaliśmy w Białymstoku, zmarnowaliśmy tym meczem.

