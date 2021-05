Trwa Tydzień Bibliotek. Krakowska sieć miejskich wypożyczalni przygotowała atrakcje promujące czytelnictwo

Tydzień promujący czytelnictwo trwa właśnie w Bibliotece Kraków, która z tej okazji zaplanowała spotkania autorskie z pisarkami. Wśród zaproszonych gości znajdą się Anna Dziewit-Meller, autorka m.in. "Od jednego Lucypera", "Damy, dziewuchy, dziewczyny. Podróże w spódnicy" i Justyna Sobolewska ("Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu", "Książka o czytaniu") oraz Anna Grochowska ("Literacki przewodnik po Nowej Hucie", "Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą"). Zaplanowano również spotkanie z poetkami Małgorzatą Kulisiewicz i Barbarą Zajączkowską oraz z ilustratorką Emilią Dziubak, autorką ilustracji do ponad 40 książek, w tym również do książki „Niezłe ziółko”, laureatką I edycji Nagrody Żółtej Ciżemki.

Spotkania z gośćmi i wydarzenia okołoliterackie odbędą się ​za pośrednictwem platformy do wideokonferencji. Ponieważ ilość miejsc jest ograniczona, chętni mogą zgłosić się do udziału poprzez formularz zamieszczony na stronie Biblioteki. Warto się pospieszyć - na niektóre z zaplanowanych wydarzeń zapisy trwają do poniedziałku, 10 maja, do godz. 18.

Natomiast na bibliotecznym kanale YouTube i Facebooku będzie można obejrzeć nagraną rozmowę dr. Stanisława Dziedzica z Aleksandrą Kurczab-Pomianowską, żoną pisarza i tłumacza Jerzego Pomianowskiego, którego gabinet z pamiątkami można zwiedzić w Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej 2.