Trzebinia. Ruszyła budowa dużego parkingu przy dworcu kolejowym. Zaparkuje tam prawie 100 samochodów [ZDJĘCIA]

Budowa nowego parkingu na ul. Dworcowej w Trzebini

Budowa parkingu na 98 miejsc przy ul. Dworcowej w Trzebini powinna zakończyć się do 28 października br. Do tej pory na tym terenie znajdowało się klepisko pełne dziur. Kierowcy parkowali tam swoje samochody. Nie była to dobra wizytówka dla miasta.

Budowa parkingu kosztować będzie niespełna 1,4 mln zł. Gminie na tę inwestycję udało się pozyskać dofinansowanie w wynosi 500 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nowy parking również będzie ogólnodostępny.