Trzebinia, Wadowice. Rowerowy wrzesień. Dwie duże imprezy na zakończenie sezonu. Rajd w Trzebini i Małopolska TOUR w Wadowicach

Rowerowy wrzesień. Rajd w Trzebini i Małopolska TOUR w Wadowicach

W niedzielę (12 września) cykl Małopolska TOUR zawita do Wadowic. To jedno z największych wydarzeń rowerowych w Małopolsce, które odbywa się od 2017 roku i gromadzi tysiące rowerzystów. W programie imprezy: ekstremalne show SOUND of GRAVITY, pokazy Dirt Jumpingu, Pumptrack, KIDS RACE - rowerowy wyścig dla dzieci, ogromna strefa dla dzieci, miasteczko rowerowe oraz atrakcje rowerowe

Dla każdego Uczestnika rajdu rowerowego: koszulka rajdowa, poczęstunek, mapa, numerek startowy. Zapisy do rajdu na stronie malopolskatour.pl.

W niedzielę (26 września) odbędzie się jeden z najpopularniejszych rajdów w Małopolsce, czyli Rekreacyjny Rajd Rowerowy Trzebinia. Do tej pory uczestniczy wydarzenia startowali z Krakowa w drogę do Trzebini. W tym roku rajd będzie miał nieco inną formułę i jego start nie odbędzie się w Krakowie. Organizatorzy niebawem mają przedstawić zasady uczestnictwa i szczegółową trasę, wówczas ruszą zapisy do rajdu.