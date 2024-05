Trzech piłkarzy Cracovii w jedenastce kolejki PKO BP Ekstraklasa. Michał Rakoczy najlepszy Jacek Żukowski

Niezwykle udany był ostatni mecz dla piłkarzy Cracovii - "Pasy" pokonały Górnika Zabrze 5:0. Doceniła to Ekstraklasa, wybierając aż trzech z nich do jedenastki, którą ustala się po każdej kolejce. Z kolei Michała Rakoczego docenili kibice, wybierając go na najlepszego gracza tej serii gier.