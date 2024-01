Trzy firmy chcą zaprojektować nowy most nad Popradem w Starym Sączu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie ogłosiła przetarg dla zadania: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Poprad w ciągu drogi krajowej nr 87 w miejscowości Stary Sącz” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Tym samym w planach ma rozbiórkę mostu łączącego Nowy Sącz ze Starym Sączem w grudniu.

- Dotychczasowy most ma już prawie 60 lat, powstał w 1964 roku. Jego stan techniczny pozostawia wiele do życzenia. Most nie ma odpowiednich parametrów technicznych i użytkowych, dlatego też podjęliśmy decyzję o budowie nowego – wyjaśnia Kacper Michana, specjalista ds. komunikacji społecznej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

GDDKiA oczekiwała opracowania kompletnej dokumentacji projektowej mostu wraz z dojazdami oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Firma, która wygra przetarg będzie musiała wykonać inwentaryzację terenu objętego zamówieniem oraz przygotować opracowania geodezyjno-kartograficzne (w tym mapa do celów projektowych).