Tuchów. Trwa budowa brakującego odcinka wału przeciwpowodziowego na rzece Białej. Inwestycja jest uzupełnieniem obwodnicy Tuchowa [ZDJĘCIA]

Od kilku tygodni między ul. Ryglicką a przyczółkiem powstającego w ramach obwodnicy Tuchowa mostu na Białej, trwa budowa wału przeciwpowodziowego. Obecnie tereny na prawym brzegu rzeki nie mają odpowiedniego zabezpieczenia i jako pierwsze są narażone na podtopienia w przypadku powodzi. Budowa wału jest również powiązana z trwającą od kilku miesięcy budową obwodnicy Tuchowa.

- Jest to bardzo ważna inwestycja. Budowa wału wynika z pozwolenia wodno-prawnego i my jako gmina za to odpowiadamy - zaznacza Wiktor Chrzanowski, zastępca burmistrza Tuchowa.