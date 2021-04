Turystyka w Małopolsce: przed sezonem samorząd województwa uruchamia nową pomoc dla firm i organizacji pozarządowych w tej ważnej branży

- W pandemii jako pierwsze województwo uruchomiliśmy regionalny pakiet pomocowy dla przedsiębiorców - 361 mln zł – i beneficjentem była tu głownie szeroko pojęta branża turystyczna. Teraz będziemy kontynuować to wsparcie, a jednocześnie pomożemy w promocji naszych atrakcji, by zachęcić turystów z Polski i zagranicy do powrotu do nas, korzystania z atrakcji. Kluczowa tu jest współpraca z portem lotniczym w Krakowie-Balicach, by szybko odbudował siatkę połączeń ze światem, a także z miastem Kraków