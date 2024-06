Tygryski Chełmek pokazały „pazurki” w finale krajowym Pucharu Tymbarku w Warszawie (U-10), zdobywając nowe doświadczenie Jerzy Zaborski

Tygryski Chełmek zajęły 12. miejsce w finale ogólnopolskim Pucharu Tymbarku (U-10), rozegranym w Warszawie. Podopieczni Konrada Karaśkiewicza, bo to on pracuje z nimi na co dzień w KS Chełmek, przeżyli fantastyczną przygodę. Kolejną szansę, w starszej kategorii, chłopcy będą mieli za rok.