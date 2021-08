Unimetal Recycling nadal sponsorem tytularnym MTS-u Chrzanów. Rewolucja kadrowa przed nowym sezonem [ZDJĘCIA]

Unimetal Recycling nadal sponsorem tytularnym MTS-u Chrzanów

Współpraca MTS-u Chrzanów z Unimetal Recycling trwa od czterech lat. Firma wspiera klub marketingowo i finansowo. Od sezonu 2020/21 jej nazywa jest eksponowana nie tylko na koszulkach sportowców i materiałach klubowych, ale również w nazwie. Szczegóły dotyczące wysokości finansowego wsparcia owiane są tajemnicą handlową, jednak jak podkreśla prezes, w tym roku sponsor okazał się hojniejszy niż przed rokiem.

MTS minionego sezonu nie zaliczy do udanych. Rozgrywki zakończył na przedostatnim miejscu w swojej grupie, czyli 10. miejscu. Przed sezonem celem była walka o czołową czwórkę. Jak tłumaczy prezes klubu Marcin Dęsoł na taki kiepski wynik złożyło się kilka czynników. To sytuacja związana z pandemią, brak kibiców i ich wsparcia oraz remont płyty chrzanowskiej hali, który zakłócił cykl przygotowań do rundy rewanżowej. Przed sezonem doszło również do zmiany trenera. Paweł Rokita zastąpił Rafała Bugajskiego.