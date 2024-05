Upadek konia w drodze do Morskiego Oka. Interwencja Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Do incydentu doszło w piątek 3 maja w rejonie Wodogrzmotów Mickiewicza. Tego dnia jeden z koni, zaprzęgniętych do wozu, wiozącego turystów w stronę Morskiego Oka, upadł. Krążące po sieci wideo przedstawia zwierzę leżące na asfalcie i woźnicę... uderzającego je po pysku. Z dalszej części nagrania wynika, że po uderzeniu przez mężczyznę koń wstał, a następnie znów został zaprzęgnięty do wozu.