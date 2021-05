Uroczystości ku czci św. Stanisława na krakowskiej Skałce. Do Krakowa przyjechał Episkopat Polski

Choć z powodu pandemii w tym roku nie zorganizowano procesji z Wawelu, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski zaprosił duchownych i wiernych do udziału w mszy świętej na Skałce. „Trzeba bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi” - zacytował fragment Dziejów Apostolskich, zwracając uwagę, że przesłanie tych słów zgromadziło wiernych na miejscu. Metropolita krakowski wyjaśnił, że posłuszeństwo Bogu odnosi się najpierw do konieczności samego głoszenia Ewangelii, nawet jeśli miałoby napotykać na "trudności i zakazy ze strony możnych tego świata", a w drugiej kolejności - do treści duchowego orędzia Apostołów.

Uroczystości na Skałce odbyły się ze względu na wspomnienie św. Stanisława, obchodzone w Krakowie uroczyście w pierwszą niedzielę wypadającą po 8 maja. W tegorocznych uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Episkopatu Polski z kard. Stanisławem Dziwiszem i abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym KEP na czele. Tym razem odpustowej liturgii przewodniczył abp Józef Górzyński.