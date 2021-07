Urzędnicy z Wietrzychowic mają elektryczny samochód służbowy. Gmina wydzierżawiła auto za symboliczną opłatę [ZDJĘCIA]

W Wietrzychowicach wydzierżawili samochód elektryczny za symboliczną złotówkę

Urząd Gminy w Wietrzychowicach jako jedna z nielicznych gmin w Małopolsce może pochwalić się elektrycznym samochodem służbowym. Do samorządu w ostatnich dniach trafił nissan leaf II. Pojazd został wydzierżawiony na bardzo atrakcyjnych warunkach od spółki Tauron Nowe Technologie.

- To jest samochód z minimalnym przebiegiem i miesięcznie za jego dzierżawę będziemy płacić tylko złotówkę - mówi Tomasz Banek, wójt gminy Wietrzychowice.

Samochód ma służyć pracownikom gminy wyłącznie do podróży służbowych.

- Wyjazdów w teren mamy sporo w związku z licznymi inwestycjami, które są realizowane w gminie. Trzeba jeździć załatwiać różne formalności, spotykać się z projektantami - mówi wójt Banek.

W Wietrzychowicach powstanie stacja ładowania pojazdów elektrycznych

Samochód może był ładowany z normalnego gniazdka elektrycznego, ale trwa to do ośmiu godzin. Dlatego urzędnicy podczas wizyt w Tarnowie podjeżdżają pojazdem do stacji ładowania, gdzie trwa to około 40 minut.