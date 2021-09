Utrudnienia w ruchu w woj. małopolskim 23.09.2021. Lista aktualnych remontów dróg i innych zdarzeń Newsroom 360

Informacje o utrudnieniach drogowych w małopolskim uzyskujemy od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Karol Rycio

Na których drogach w województwie małopolskim prowadzone są dzisiaj (23.09.2021) roboty drogowe? Roboty drogowe: droga 7, Pasternik (668. km na odc. 1,5 km) Wymiana nawierzchni w ciągu DK 7 od granicy miasta Krakowa do Węzła Radzikowskiego.”Zakres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni poprzez wymianę istniejących warstw bitumicznych: warstwy wiążącej z betonu asfaltowego WMS o grubości do 4cm, warstwy ścieralnej SMA11 o grubości 4cm wraz z wykonaniem wiązania między warstwowego z emulsji asfaltowej Zawężenie lewej lub prawej strony jezdni w zależności od charakteru i miejsca prowadzenia prac. Prace prowadzone w godzinach nocnych od 22:00-06:00. Tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie robót zostanie wprowadzone podczas wykonywania prac budowlanych, których rozpoczęcie przewidywane jest na okres: 27.09.2021 – 30.10.2021. Przewidywany czas realizacji zadania – 18 nocy w/w terminie.Etap 1-7 frezowanie – 27.09.2021 – 30.09.2021Etap 1-7 układanie masy – 30.09.2021-10.10.2021Etap 8-17 – frezowanie 11.10.2021 – 16.10.2021Etap 8 -17 – układanie masy 17.10.2021- 27.10.2021 DK7 Pasternik – posiada dwie jezdnie dwupasowe z dodatkowymi pasami dla zjazdów i włączania, o szerokości jezdni w zakresie 7,5-10,50m, lokalne chodniki o szerokości 2,00 m w rejonie zatok autobusowych.Dla każdego z etapów Wykonawca utrzyma przystanki autobusowe zlokalizowane w obrębie prac.Ruch pieszych po istniejących przejściach w rejonie prowadzonych prac odbywać się będzie przy asyście osób uprawionych do kierowania ruchem ręcznie.Prace w rejonie skrzyżowania odbywać się będą przy sygnalizacji świetlnej w trybie awaryjnym – ruch regulowany będzie prze zasoby uprawnione do kierowania ruchem.