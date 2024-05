Marsz Żywych już 6 maja. Do Oświęcimia i Brzezinki zjadą młodzi ludzie z całego świata. Będą utrudnienia na drogach

Marsz Żywych odbywa się co roku. To program edukacyjny, który przyciąga uczniów z całego świata do Polski, gdzie uczą się oni o Holokauście. W Dniu Pamięci o Holokauście, według żydowskiego kalendarza Yom HaShoah, tysiące uczestników maszeruje w ciszy z Auschwitz do Birkenau, największego kompleksu niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych wzniesionego podczas II wojny światowej.

Inicjatywa powstała w 1988 roku.